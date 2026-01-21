ULTIME NOTIZIE 21 GENNAIO 2026

Spagna, nuovo incidente ferroviario: morto il macchinista, 37 feriti

Roma, 20 gen. (askanews) - Nuovo incidente ferroviario in Spagna. Almeno 37 feriti e un morto, il macchinista, dopo che un treno si è schiantato contro le macerie di un muro di contenimento crollato a causa del maltempo a circa 40 chilometri da Barcellona.

Un incidente che solleva ulteriori interrogativi sulla sicurezza dei trasporti in Spagna, dopo la collisione di due treni ad alta velocità in Andalusia, in cui hanno perso la vita 42 persone. Gli esperti che indagano sulle cause hanno trovato una giuntura rotta sui binari.

In una chiesa nella città Sud-occidentale di Huelva, dove era diretto uno dei treni, si è tenuta una messa per le vittime.

I reali, Filippo VI di Spagna e la regina Letizia hanno incontrato alcuni dei feriti ricoverati in ospedale a Cordova, ringraziando tutte le persone che con "professionalità, dedizione e impegno - ha detto il re - sono stati coinvolti nella risposta all'emergenza".

ESTERI
