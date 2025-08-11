ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2025

Spagna, la devastazione lasciata dall'incendio boschivo a Las Médulas

Medulas (Spagna), 11 ago. (askanews) - Le Immagini di AfpTv mostrano le conseguenze dell'incendio boschivo che ha devastato parte del sito di Las Médulas, un'area della Spagna nord occidentale dove gli antichi romani estraevano oro iscritta sulla lista Unesco del patrimonio dell'Umanità, famosa per il suo suggestivo paesaggio rosso. I danni al sito - secondo le autorità - verranno valutati quando l'incendio sarà completamente sotto controllo.

I primi residenti hanno cominciato a rientrare nelle loro case.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi