Spagna, incendio boschivo devasta oltre 20.000 ettari in Andalusia

Niebla (Spagna), 11 ago. (askanews) - Nelle immagini i Vigili del fuoco militari spagnoli (UME) sono impegnati a domare un incendio boschivo che ha già devastato oltre 20.000 ettari in Andalusia, nel sud della Spagna, e costretto circa 800 persone ad evacuare a causa dei venti variabili e del terreno impervio. Secondo le autorità, la cifra 20.000 ettari si riferisce all'area compresa all'interno della linea di fuoco e non significa che tutta la superficie sia stata bruciata.

Lunedì 10 agosto le autorità hanno ordinato l'evacuazione del comune di El Madrono, che conta circa 300 abitanti, portando il numero totale degli sfollati a circa 800. "La gente è molto stanca, molto angosciata, c'è molta incertezza e la situazione sta cominciando a pesare", ha dichiarato Eva Maria Velez, dirigente scolastica, 49 anni, ad AFPTV in un centro di accoglienza allestito in un teatro nella città di Zalamea la Real.