ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2026

Spagna, in migliaia per la battaglia di pomodori alla fiesta Tomatina

Bunol, 26 ago. (askanews) - Camion carichi di pomodori, strade coperte di polpa rossa e migliaia di persone inzuppate dalla testa ai piedi. A Bunol, vicino Valencia, è tornata la Tomatina, la tradizionale battaglia di pomodori che ogni anno richiama partecipanti da tutto il mondo. La festa dura circa un'ora: i pomodori vengono lanciati nella folla e il centro del paese si trasforma in una grande macchia rossa. La Tomatina si tiene l'ultimo mercoledì di agosto ed è diventata una delle feste spagnole più conosciute all'estero.

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