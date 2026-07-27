Spagna, impressionanti immagini da un incendio a Ovest di Madrid

Sotillo de la Adrada (Spagna), 27 lug. (askanews) - Nelle immagini diffuse dall'Unità di emergenza militare spagnola, i vigili del fuoco impegnati a combattere le fiamme a Sotillo de la Adrada, a Ovest di Madrid.

La situazione degli incendi "non è ancora sotto controllo", anche se ci sono i "primi segni di miglioramento", ha annunciato il prefetto della regione, secondo cui nelle prossime ore sono previsti i primi ritorni a casa per alcuni degli sfollati.

Le autorità devono comunicare "un orario" per "la riapertura del campeggio di El Escorial, che aveva provocato l'evacuazione di 4.500 persone", e per una casa di riposo a San Martìn de Valdeiglesias, comune a circa 50 chilometri da Madrid, ha detto Francisco Martìn Aguirre.

Anche il servizio di autobus tra Villamanta e Madrid deve riprendere, mentre gli allevatori potranno "nutrire i loro animali", salvo in caso di ulteriore deterioramento delle condizioni, ha comunicato il prefetto. L'incendio della "Sierra de la Oeste" non è "ancora sotto controllo", con "alcune riprese" di focolai a livello locale, ha sottolineato Francisco Martìn Aguirre, e si trova molto vicino a quello di Àvila, il più grande della storia recente del Paese (25.000 ettari devastati, 60.000 persone evacuate), nella vicina regione di Castiglia e Leòn. Il primo ministro Pedro Sanchez è atteso in una delle zone coplite dalle fiamme, a Castellòn, vicino a Valencia.