Spagna, immagini aeree degli incendi nelle regioni di Madrid e Avila

Provincia di Avila, (Spagna), 25 lug. (askanews) - Le impressionanti immagini aeree fornite dalla Guardia Civil mostrano lmigliaia di ettari di terreno carbonizzati e il fumo denso nei pressi di Madrid, in Spagna, mentre i vigili del fuoco lottano contro quello che le autorità hanno definito il peggior incendio boschivo mai registrato nella regione.

Il primo ministro Pedro Sànchez ha parlato di operazione di spegnimento "complessa", con più di 70.000 persone evacuate dalle aree colpite dalle fiamme o a rischio, nelle comunità di Madrid e Àvila, che hanno già bruciato 25.000 ettari.

Nel corso della sua visita alle zone colpite, il premier ha detto che la priorità è "salvare vite umane" e ha sottolineato la necessità di un "patto nazionale contro l'emergenza climatica", chiedendo alla popolazione di "accettare e comprendere" che il cambiamento climatico sta causando incendi boschivi "sempre più gravi e intensi".