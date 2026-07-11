Spagna, i sopravvissuti all'incendio in Andalusia: "Un vero inferno"

Roma, 11 lug. (askanews) - Circa 1.500 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni in seguito al devastante incendio scoppiato giovedì nei pressi di Los Gallardos, in Andalusia, sud della Spagna. Secondo le autorità, i morti sono almeno 12, persone di diverse nazionalità rimaste intrappolate nei loro veicoli o che hanno tentato di fuggire a piedi; 8 i feriti, altre 23 persone risultano disperse e circa 6.600 ettari di terreno sono stati bruciati.

In azione circa 500 vigili del fuoco, che, grazie a condizioni meteo più favorevoli sabato, sono riusciti ad avere la meglio su uno degli incendi più devastanti della Spagna, mentre i sopravvissuti hanno raccontato quei momenti "orribili" e terrificanti vissuti durante la fuga dalle fiamme.

"Nel 2012 c'è stato un incendio enorme qui in paese. La gente è stata evacuata - verso mezzogiorno, diciamo - e ha dovuto restare fuori casa fino al giorno dopo. Sono stati sistemati nel palazzetto dello sport; c'era la Croce Rossa... è stato tutto gestito molto bene. Il giorno seguente sono potuti tornare a casa e tutto è tornato alla normalità. Ma questa volta... è stato orribile. È stato un inferno. È stato un vero inferno", ricorda Manoli Ramos, residente e consigliera cittadina di Bèdar, villaggio dell'Andalusia.

"Avendo bisogno di sostegno psicologico, le vittime a volte hanno dovuto lasciare i propri animali sebbene stiano gradualmente tornando a recuperarli man mano che le aree vengono sgomberate così come i loro effetti personali e la vita domestica. Alcune persone necessitano di assistenza medica ed emotiva, di cui avranno bisogno nei prossimi giorni mentre cercano di lasciarsi alle spalle, almeno in parte, l'incubo che stanno vivendo", racconta Jeronimo Vera Marin, capo della Croce Rossa in Andalusia.

"Stavo guardando la tv e mi sono chiesto: 'Cos'è successo? Il vento si è alzato'. Così ho aperto la porta per dare un'occhiata e ho visto una grossa nuvola nera... o almeno credevo fosse una nuvola. Ho pensato: 'Cavolo, meglio chiudere la porta', e poi, dopo cinque minuti: 'bang, bang, bang'. Prendi i soldi, prendi le carte ed esci. Sì, bisogna andarsene", ha raccontato Austin Crilly, 87enne cittadino britannico evacuato.