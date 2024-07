Valverdejo (Spagna), 31 lug. (askanews) - Nelle immagini i vigili del fuoco spagnoli combattono nottetempo contro un incendio che ha già bruciato più di 2000 ettari a Valverdejo, in Castiglia La-Mancha (centro). L'incendio, che non è ancora completamente sotto controllo, rimane sotto un alto livello di vigilanza, mentre le temperature sono molto alte. Per il momento, secondo le autorità, il fuoco è perimetrato al 90% e le fiamme non minacciano la popolazione circostante.