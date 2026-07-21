ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Spagna, gigantesco incendio 100 km a nord di Madrid, 1200 evacuati

Roma, 21 lug. (askanews) - Oltre 600 vigili del fuoco e militari, insieme a 29 velivoli, combattono per il sesto giorno consecutivo contro un enorme incendio boschivo a nord di Madrid che, secondo le autorità, è uno dei più difficili che abbiano mai affrontato. Circa 1.200 persone hanno abbandonato le proprie abitazioni e le fiamme hanno devastato 29.000 ettari di terreno nella provincia di Guadalajara, circa 100 chilometri a nord-est della capitale spagnola.

Il presidente della regione di Castilla-La Mancha, Emiliano Garcìa-Page, ha dichiarato che i vigili del fuoco hanno "praticamente fermato" l'avanzata dell'incendio verso la città di Soria, nella vicina Castilla y Leòn, ma che l'incendio non è ancora sotto controllo. L'incendio è divampato giovedì in una foresta isolata e da allora si è rapidamente propagato sulle colline circostanti. Le autorità affermano che è stato difficile controllarlo a causa della scarsa densità di popolazione nella zona, dell'ampia estensione di terreni incolti e di una grave siccità.

I vigili del fuoco hanno riferito che in tutta la Castiglia-La Mancia sono state evacuate 34 frazioni isolate. Oltre alle 1.200 persone a cui è stato ordinato di abbandonare le proprie abitazioni, agli abitanti di altri 14 distretti è stato chiesto di rimanere al chiuso, al riparo dalle fiamme.

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