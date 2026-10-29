Spagna, disastro ferroviario a Toledo: le vittime sono 74

Milano, 29 ott. (askanews) - Sono 74 le vittime dell'incidente fra due treni vicino a Toledo, in Spagna, secondo l'ultimo bilancio, diffuso dalla Commissione per le indagini nel settore. È uno dei disastri ferroviari più sanguinosi in Europa. In Spagna sono cominciati i tre giorni di lutto nazionale per le vittime.

"È inaccettabile che, nel XXI secolo, si verifichino problemi informatici e malfunzionamenti nelle comunicazioni, sono cose inspiegabili, che non dovrebbero accadere", dice un abitante di Toledo riferendosi al fatto che oltre a guasti sulla linea potrebbe esserci anche un errore umano alla base dello scontro.

Per quanto riguarda gli italiani la Farnesina ha fatto sapere che ci sono ancora due cittadine disperse, mentre il fratello di una di loro è ferito e ricoverato non in gravi condizioni.