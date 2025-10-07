ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

Spagna, crollo di un edificio a Madrid: dispersi e feriti

Madrid, 7 ott. (askanews) - Un edificio in ristrutturazione è parzialmente crollato nel centro di Madrid, in Calle de las Hileras, a pochi passi dal Teatro Reale, causando diversi feriti e dispersi. L'area è stata immediatamente isolata dalle autorità, mentre i soccorritori proseguono le ricerche tra le macerie.

Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato spagnola almeno quattro persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le rovine. Al momento i feriti sono tre, una persona sarebbe grave. Secondo fonti locali, i dispersi e i feriti farebbero parte della squadra impegnata nei lavori di riqualificazione dell'edificio, che doveva essere trasformato in un hotel a quattro stelle.

