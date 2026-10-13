Spagna, bagno di folla per i reali in visita a Ceuta

Milano, 13 ott. (askanews) - Al re Felipe VI di Spagna sono state consegnate le chiavi della città di Ceuta durante la sua visita a questa enclave spagnola dove è stato accolto con un bagno di folla. Il sindaco-presidente di Ceuta, Juan Jes s Vivas, ha ringraziato il re di Spagna per il suo "sostegno" e la sua "difesa intransigente" dei confini del territorio, in seguito all'afflusso di migranti provenienti dal vicino Marocco nel mese di luglio. Si tratta della prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos, padre di Felipe VI, avvenuta nel 2007, che all'epoca aveva provocato una crisi diplomatica con Rabat.