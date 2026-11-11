Spagna, almeno 42 arresti durante lo sciopero generale

Madrid, 11 nov. (askanews) - Sale a 42 il numero dei manifestanti che sono stati arrestati in Spagna in diversi incidenti in varie città del Paese, nel giorno dello sciopero generale indetto alle sigle sindacali spagnole per protesta contro la crisi abitativa, migliaia di lavoratori hanno aderito allo sciopero generale, il primo di 24 ore a livello nazionale dal 2012 e a poche settimane dalle elezioni anticipate.. Ci sono stati scontri con la polizia a Madrid, gli agenti hanno immobilizzato a terra i manifestanti. Si sono verificati blocchi stradali a Madrid, Valencia, Barcellona e in altre località, con conseguenti rallentamenti del traffico. Anche il trasporto pubblico e quello in generale hanno subito pesanti ripercussioni, con la cancellazione del 24% dei treni ad alta velocità AVE, del 10% dei treni regionali Cercanìas e di oltre 280 voli programmati, riferiscono i media spagnoli. La Federazione della sanità e dei settori sociosanitari delle CCOO (FSS-CCOO) ha stimato che l'adesione allo sciopero sia stata pari a circa il 38% del personale del Sistema sanitario nazionale.