Madrid, 28 nov. (askanews) - La Spagna torna alle urne domenica 29 novembre, con il governo socialista di Pedro Sànchez che rischia di perdere il potere dopo otto anni. I sondaggi favoriscono il Partito Popolare di Alberto N nez Feijòo, che potrebbe però aver bisogno dell'estrema destra di Vox per governare.

Nell'ultimo comizio a Madrid, Sànchez ha chiamato alla mobilitazione contro un possibile governo delle destre: "Le società non avanzano tornando al passato, no. Per questo, di fronte all'oscurità rappresentata da Feijòo e Abascal, tutti in rosso domenica prossima, 29 novembre, a votare per il Partito Socialista Operaio Spagnolo".

A Siviglia, Feijòo ha invece promesso una nuova stagione politica, dopo una campagna segnata dalle accuse di corruzione al governo e dalle difficoltà economiche delle famiglie: "Verità, decenza e capacità di gestione, tre risposte che si riassumono in una sola parola: cambiamento. Cambiamento. È nelle nostre mani questa domenica, andando a votare, e ci sarà il cambiamento. Se domenica votiamo tutti insieme, sarà finita. Inizieremo una nuova epoca in Spagna".

A Valencia, nella piazza gremita per il comizio di chiusura, il leader di Vox Santiago Abascal ha lanciato un appello ai suoi sostenitori: "Tirate fuori le ovaie, tirate fuori le palle, per la Spagna, per il nostro futuro, per la nostra libertà, per la nostra unità. Abbiamo il coraggio che la Spagna merita".

Per Sànchez sarà decisivo anche il risultato della sinistra di Frente Amplio, guidata dall'ex sindaca di Barcellona Ada Colau, che cerca di conquistare gli elettori progressisti indecisi: "Il messaggio che ci hanno mandato i giovani elettori è che non solo hanno cambiato il loro voto e voteranno per Frente Amplio, ma che prima pensavano di votare per paura e ora, questa domenica, voteranno con entusiasmo per Frente Amplio. Per vincere, vincere con entusiasmo, per un futuro migliore, con politiche coraggiose per difendere la nostra gente, tutti, per un Paese orgoglioso della propria diversità, dove possiamo essere chi vogliamo essere e amare chi vogliamo amare".

Il costo della vita, la crisi abitativa e l'immigrazione hanno dominato la campagna elettorale. Sullo sfondo, la possibilità che in Spagna l'estrema destra torni al governo per la prima volta dalla fine della dittatura franchista.