Roma, 25 nov. (askanews) - Ancora un voto anticipato, deciso da lui stesso poco più di un mese e mezzo fa: per il premier spagnolo Pedro Sanchez quella di domenica sarà la prova più difficile da quando nel 2019 ha riportato i socialisti al potere in Spagna. Fino a lunedì 23 novembre, data limite per la pubblicazione dei sondaggi elettorali nel Paese iberico, tutte le inchieste demoscopiche davano (da mesi) in vantaggio i conservatori del Partido Popular (Pp). Rispetto a inizio ottobre i socialisti sembrerebbero aver accorciato le distanze fino a ridurle secondo alcuni sondaggi a circa un punto percentuale (29% contro il 30% dei conservatori), ma il vero problema per Sanchez questa volta sono gli alleati. Non soltanto i suoi, la sinistra del Frente Amplio guidato dall'ex sindaca di Barcellona Ada Colau, data in caduta libera intorno al 7% contro il 12% delle ultime elezioni nel 2023, ma soprattutto quelli del Partido Popular, quell'estrema destra di Vox guidata da Santiago Abascal, che al contrario sono schizzati a oltre il 18% delle intenzioni di voto rispetto ad allora, quando si fermarono anche loro poco sopra il 12%.

In questo scenario, il Partito popular guidato da Alberto Nunez Feijoo, assieme a Vox, raggiungerebbero 192 seggi alla Camera, 16 in più della maggioranza assoluta di 176; il Partito socialista Psoe di Sanchez con gli alleati di sinistra si fermerebbero intorno ai 147. Un quadro su cui sembrano aver pesato la crisi migratoria di Ceuta scoppiata lo scorso settembre, e forse anche i disastri ferroviari costati la vita in soltanto un anno a 115 persone sulle linee dell'alta velocità, l'ultimo dei quali appena il 3 novembre scorso: ma che viene più da lontano, con quello che appare come l'esaurimento di un ciclo politico che dura ormai da 8 anni e che è stato segnato anche da scandali in seno alla maggioranza.

Ora le speranze del leader socialista - la cui capacità di sopravvivenza politica è quasi leggendaria in Spagna - sembrano legate ai dettagli degli ultimi sondaggi: un trend in recupero, con una cinquantina di seggi ancora contendibili, almeno potenzialmente. Forse sull'onda lunga di quella crisi degli alloggi e degli sfratti, principale problema sociale in Spagna da decenni, che negli ultimi mesi ha scatenato proteste e concentrazioni durate settimane nelle piazze di tante città spagnole a partire da Madrid. Un elemento che è stato cruciale nella decisione di sciogliere le camere e anticipare il voto dopo aver di fatto perso la maggioranza il 2 ottobre scorso proprio in un voto sui decreti del governo per risolvere l'emergenza abitativa.