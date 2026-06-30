ULTIME NOTIZIE 30 GIUGNO 2026

Spagna, ad Haro in migliaia si sfidano alla "Batalla del Vino"

Roma, 30 giu. (askanews) - Armati di secchi, flaconi spray e pistole ad acqua, migliaia di persone si sono prese di mira, sparandosi vino nella città di Haro, nel Nord della Spagna, diventando completamente viola.

La "Batalla del Vino" (Battaglia del Vino) si tiene ogni anno il 29 giugno, giorno di San Pedro e richiama persone da tutto il mondo nella principale regione vinicola spagnola, La Rioja.

"Una volta entrati qui, vi bagnerete; non c'è modo di evitarlo e non c'è nessun trucco", raccontano i partecipanti. "Bisogna solo impegnarsi e godersi il momento, anche se dà davvero fastidio", dicono scherzando.

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