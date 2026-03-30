Spagna, a Ronda la Settimana Santa dei "Gitanos"

Ronda (Spagna), 30 mar. (askanews) - I penitenti della confraternita dei "Gitanos" si riuniscono a Ronda, nel sud della Spagna, per partecipare alla processione della Domenica delle Palme. Sfilano con statue del Cristo e della Vergine portate a spalla, candele accese, musicisti e un canto "saeta" lungo il percorso. In Spagna la Settimana Santa conserva un forte radicamento popolare e religioso, con processioni che risalgono al Medioevo e attirano ogni anno fedeli e famiglie.

"È il giorno più importante per la nostra confraternita - dice Alberto Lara, parrucchiere Ormai è tutto pronto, adesso ci resta solo da goderci per strada i nostri sacri titolari, portare salute e speranza con la nostra Vergine dell'Amargura e vivere questa grande giornata nella città di Ronda".

"Affronto questa giornata con grande entusiasmo, ancora di più quest'anno che c'è così bel tempo - dice Lucia Cristofani, studentessa - Per me questo giorno significa molto, anche sul piano familiare, perché faccio parte di questa confraternita da quando avevo tre anni e la mia famiglia ne ha sempre fatto parte. C'è tanta emozione e anche tanta speranza perché tutto vada bene".