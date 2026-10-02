ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Spagna, a Madrid "protesta a suon di pentole" contro crisi abitativa

Madrid, 2 ott. (askanews) - Centinaia di manifestanti hanno protestato percuotendo pentole e altri utensili, il cosiddetto "cacerolazo", davanti al municipio di Madrid - così come in diverse altre città spagnole - per chiedere che venerdì il Parlamento adotti misure contro la crisi abitativa. "È giunto il momento di ascoltare le persone in piazza e di mettere da parte i calcoli di parte", ha dichiarato Alicia del Rio, portavoce del Sindacato degli inquilini di Madrid, sullo sfondo di un frastuono di chiavi tintinnanti, fischietti e utensili vari.

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