Spagna, a Madrid manifestano i pensionati: in piazza 25.000 persone

Madrid, 24 ott. (askanews) - Circa 25.000 persone, secondo le autorità, hanno manifestato nel centro di Madrid per difendere il sistema pensionistico pubblico, in vista delle elezioni parlamentari anticipate in programma il 29 novembre in Spagna. Alcuni di loro, infatti, temono che l'ascesa della destra potrebbe spianare la strada a una parziale privatizzazione del sistema.

"Beh, la mia vita quotidiana ora è normale. Ricevo lo stipendio, l'aumento che abbiamo ottenuto dopo 10 anni di lotta, da quando ci hanno applicato l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo. E il futuro, beh, è sotto gli occhi di tutti. Se questi signori dovessero arrivare al potere, si vede già qual è la loro vera natura. Bisogna stare attenti a questo. Ecco perché siamo qui", ha affermato ad Afp Lina Gallego, pensionata spagnola di 78 anni.

"Che non ci ingannino, che non continuino a darci una pacca sulla spalla, ma che elaborino e approvino una legge che abbiamo chiesto e che, inoltre, è sostenuta dalla maggioranza, e che può andare a beneficio di 900.000 persone penalizzate dal punto di vista pensionistico", ha aggiunto Santiago Menchero, insegnante in pensione, 76 anni.

Manifestiamo "per difendere le pensioni e tutto ciò che è pubblico. E ora più che mai, in concomitanza con le mobilitazioni di piazza, per sostenere i giovani nelle questioni relative all'alloggio e alla precarietà", ha dichiarato ad Afp Fernando Fernàndez, commerciante in pensione, 69 anni.