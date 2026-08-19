Spagna, a Granada colpita da un terremoto chiude l'Alhambra

Granada (Andalusia), 19 ago. (askanews) - Chiusa per terremoto: è l'Alhambra, complesso monumentale simbolo di Granada, gioiello dell'arte islamica medievale e patrimonio dell'umanità Unesco. Dopo il terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro a 10 chilometri dalla città, il più forte di una serie di sismi registrati nella stessa zona ieri, le autorità hanno deciso la chiusura in via precauzionale, anche se il complesso ha subito danni modesti a elementi "non strutturali". Nel terremoto sono rimaste leggermente ferite tre persone e sono stati numerosi i danni nella città andalusa, ma per fortuna senza che vi siano stati crolli di edifici.

"Abbiamo osservato l'Alhambra e, prima di tutto, devo dirvi che, per motivi di sicurezza, rimarrà chiusa e non aprirà nemmeno questo pomeriggio, soprattutto perché è in corso un'ispezione. L'ispezione visiva effettuata non ha evidenziato danni strutturali significativi nei palazzi nazarì, né nell'Alcazaba, che ci consentano di osservare, individuare o valutare un rischio di crollo degli edifici", ha precisato Antonio Sanz, responsabile regionale della Salute dell'Andalusia.