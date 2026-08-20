Spagna, 700 evacuati per un incendio in Estremadura

El Cerezal, 20 ago. (askanews) - Militari dell'unità spagnola per le emergenze e vigili del fuoco al lavoro vicino a El Cerezal, in Estremadura, nell'ovest della Spagna. L'incendio ha già bruciato oltre 3.700 ettari e costretto all'evacuazione più di 700 persone da diversi villaggi, secondo le autorità regionali. Le squadre antincendio hanno lavorato anche con bruciature controllate della vegetazione per cercare di fermare l'avanzata delle fiamme. Nelle immagini, fumo, fronti di fuoco e operatori impegnati a contenere il rogo in una delle aree più colpite dagli incendi di questi giorni.