ULTIME NOTIZIE 25 LUGLIO 2026

SpaceX, successo per il 13esimo volo di Starship: Musk festeggia

Roma, 25 lug. (askanews) - SpaceX ha lanciato in orbita dal Texas il razzo Starship, il tredicesimo test è stato definito "un successo" anche dal ceo dell'azienda Elon Musk sui social e ha completato la missione. "Starship è intatta, galleggia nell'oceano e trasmette telemetria" ha scritto.

Dopo un lancio annullato e un rinvio, la navicella è entrata intatta nell'Oceano Indiano e ha rilasciato 20 satelliti Starlink V3. Si è trattato del primo volo di prova da quando la società è stata quotata in Borsa, e del secondo test da quando sono state apportate modifiche dell'ultima versione di Starship.

Il volo è durato circa un'ora e rappresenta "un passo avanti significativo" hanno fatto sapere i responsabili, per testare gli aggiornamenti allo scudo termico e per reperire dati fondamentali, grazie ai satelliti, per espandere il servizio di internet satellitare.

Starship costituisce un elemento chiave del programma Artemis della Nasa per il ritorno sulla Luna. I precedenti test avevano registrato sia successi parziali sia fallimenti.

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