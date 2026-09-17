ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

SpaceX Crew-12 si prepara al ritorno: Ci manca famiglia...e la doccia

Milano, 17 set. (askanews) - Gli astronauti della missione SpaceX Crew-12 raccontano la vita sulla Stazione Spaziale Internazionale, mentre si preparano a tornare sulla Terra dopo circa sei mesi in orbita. A tanti manca la famiglia, ma anche la natura e altre comodità molto terrestri.

"Una delle caratteristiche della vita nello Spazio è che si tratta di uno stile di vita da esploratori - dice Jack Hathaway - Non abbiamo molta scelta in fatto di cibo. Non abbiamo l'acqua corrente, come hai fatto notare. Quindi tornare a casa e poter fare una bella doccia calda e lunga sarà molto rilassante e piacevole. Non vedo l'ora di rivedere la mia famiglia. Ma una doccia calda è in cima alla mia lista."

"Non vedo l'ora di rivedere mia figlia di tre anni e mezzo - dice Jessica Meir, comandante della missione - e non vedo l'ora di ritrovare la natura, sentire la brezza sul viso, il vento che fruscia tra le foglie e vivere tutte quelle esperienze che qui sopra non abbiamo, ma mi mancherà moltissimo la sensazione di assenza di gravità costante e i panorami incredibili che abbiamo qui"

"Sì, certo, la famiglia, la doccia e tutto il resto sono in cima alla lista, ma adoro lo sport e adoro gli sport acquatici - aggiunge la francese Sophie Adenot - Qui però non c'è molta varietà in fatto di sport. E ovviamente non ci sono sport acquatici. Quindi non vedo l'ora".

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