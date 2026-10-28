Space Industries: Rivoluzionare mercato spaziale su onda Space economy

Settimo Torinese (TO), 28 ott. (askanews) - Rivoluzionare la produzione dei satelliti passando da una visione 'artigianale' ad una 'industriale': questa è la visione di Space Industries illustrata dal Ceo e co-founder, Giuseppe Santangelo a margine dell'inaugurazione dell' Stellar Hub a Settimo Torinese. "La nostra mission - ha affermato Santangelo - è quella di rivoluzionare, se vogliamo, il mercato spaziale sull'onda della space economy che già è una rivoluzione di per sé, perché appunto i satelliti passano da una produzione artigianale a una produzione industriale e noi facciamo proprio questo. Con questa fabbrica abbiamo deciso di costruire dei satelliti in maniera industriale e per farlo abbiamo bisogno non solo di attingere dalle competenze spaziali che ovviamente sono anche indispensabili, ma abbiamo bisogno di attingere da altre competenze che magari oggi non sono appannaggio del mondo spaziale, ma lo stanno diventando, apportando una ricchezza industriale di cui l'aerospazio ha assolutamente bisogno".