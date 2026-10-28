Space Industries: Puntiamo a serializzazione produzione satelliti

Settimo Torinese (TO), 28 ott. (askanews) - La parola d'ordine nella costruzione dei satelliti per Space industries è serializzazione della produzione. Lo ha detto il General Manager della società, Alberto Dosio a margine dell'inagurazione dello Stellar Hub di Settimo Torinese. "Fino ad oggi - ha affermato Dosio - i satelliti sono stati costruiti fondamentalmente un pezzo alla volta, disegnati un pezzo alla volta, quindi con un concetto artigianale, profondamente artigianale. Dobbiamo smontare un po' questo concetto, dobbiamo andare verso una serializzazione dell'attività produttiva questo perché permette intanto di ottimizzare il flusso, quindi dal punto di vista industriale essere più efficienti e non per ultimo anche di poter imparare degli errori che abbiamo fatto sul satellite precedente e trasferito sul satellite successivo".