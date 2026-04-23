ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Sovani (LS CUBE): Net-Health, strumento di confronto e proposta

Roma, 23 apr. (askanews) - "Net-Health nasce nel 2021 come uno strumento di ascolto dei cittadini e dei decisori pubblici. L'intento era quello di andare ad intercettare quali fossero i bisogni di salute visti da due punti di vista differenti. Negli anni invece si è sviluppata questa piattaforma e si è trasformata da un laboratorio di idee a un think-tank fino ad un policy-maker, ossia nel gergo anglosassole uno strumento abilitante, abilitante per le istituzioni". A spiegarlo è Rosanna Sovani Partner LS CUBE, a margine degli Healthcare Awards che si sono tenuti a Roma.

"Net-Health, con un approccio metodico molto rigoroso, partnership molto solide con l'accademia e con le istituzioni di ogni livello - prosegue Sovani - si propone di andare a lavorare su tematiche e su trend di salute che richiedono un approccio olistico per poi andare a sviluppare delle soluzioni che siano direttamente praticabili e implementabili laddove recepite dalle istituzioni. Net-Health - sottolinea ancora - nasce per fornire un vero contributo, non è soltanto un luogo, un'arena nella quale parlare e confrontarsi ma vuole veramente, attingendo alle competenze di LS CUBE tecnico-giuridiche e del settore life sciences e quelle dell'accademia delle società scientifiche, delle associazioni pazienti, dell'industria, andare a trovare delle soluzioni per poter contribuire al sistema della salute italiana".

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