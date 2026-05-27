ULTIME NOTIZIE 27 MAGGIO 2026

Sottosegretario Mantovano: "Dipendenze sono un male da sconfiggere"

Roma, 27 mag. (askanews) - Le dipendenze sono "un male che si deve sconfiggere. Una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Prevenzione significa consapevolezza e nelle scuole c'è tanta consapevolezza e sta crescendo. Le opere realizzate da questi ragazzi di grande pregio lo dimostrano. E significa anche tenere sempre unite due parole libertà e responsabilità. Queste due parole svincolate non hanno senso: una responsabilità senza libertà significa costrizione, una libertà senza responsabilità significa fare quello che si vuole e quindi anche autodistruggersi con una dipendenza". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenendo, nel cortile di Palazzo Chigi, alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso nazionale "No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza", promosso da Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute.

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