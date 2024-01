Sotto la neve l'annuale manifestazione contro l'aborto a Washington

Washington, 20 gen. (askanews) - Migliaia di manifestanti anti-aborto hanno marciato venerdì sfidando neve e gelo a Washington al raduno annuale della Marcia per la Vita. La marcia annuale pro-vita segna l'anniversario della decisione Roe v. Wade della Corte Suprema del 1973, che legalizzò l'aborto in tutti i 50 stati, annullata nel giugno 2022.

La delicata questione della salute riproduttiva peserà pesantemente sulle elezioni presidenziali di novembre. I democratici difendono il diritto all'aborto, la campagna di rielezione del presidente Biden ha pubblicato questa nota: "Quando gli americani andranno alle urne il giorno delle elezioni di questo novembre, sapranno che è in gioco il destino della libertà di ogni donna americana di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria. Sapranno anche che l'orribile alternativa - il caos, la confusione e l'incertezza. Trump è determinato a vietare e criminalizzare l'aborto a livello nazionale". Dall'altra parte ci sono i repubblicani e in particolare la parte più conservatrice che alla manifestazione ha gridato slogan come: "L'aborto è un omicidio", mentre si dirigevano verso Capitol Hill oltrepassando la Corte Suprema e gli edifici del Campidoglio degli Stati Uniti. Alcuni mostravano croci o immagini religiose e esortavano gli americani a "fare più bambini". Il movimento che si descrive come "pro-vita" ha ottenuto una vittoria storica nel giugno 2022 quando la Corte Suprema degli Stati Uniti, dominata dai conservatori, ha annullato la storica sentenza Roe v. Wade che aveva sancito il diritto all'accesso all'aborto ovunque negli Stati Uniti. Ciò ha sostanzialmente lasciato gli stati e i territori degli Stati Uniti liberi di emanare le proprie leggi sulla procedura. Ma dalla fine del Roe, le battaglie legislative e giudiziarie sull'aborto non hanno fatto altro che moltiplicarsi. Diversi stati come California, Kansas, Kentucky e Ohio hanno votato per preservare il diritto all'aborto o hanno respinto gli sforzi per limitarlo. Da quando le tutele nazionali del diritto all'aborto sono state abolite, diversi stati a guida repubblicana si sono mossi per limitare severamente o addirittura vietare l'aborto, spingendo migliaia di donne a intraprendere un viaggio arduo e costoso fuori dallo stato per ricevere la procedura. I sondaggi, tuttavia, mostrano ripetutamente che una chiara maggioranza di americani sostiene l'accesso continuo all'aborto sicuro.