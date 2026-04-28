Sostituiva di notte i cartelli stradali: sorpreso dai Carabinieri

Roma, 28 apr. (askanews) - Lo hanno sorpreso di notte, mentre sostituiva ad un incrocio un segnale di "stop" con uno sul "dare precedenza", smontato da un'altra parte.

In Sicilia, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani un uomo del posto per il reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali.

Da giorni lo cercavano; nelle ore notturne, senza meglio specificare la motivazione, smontava e rimontava, invertendoli, segnali stradali dalla segnaletica verticale, generando caos e confusione negli automobilisti che avevano segnalato il problema. Sorpreso in azione, l'uomo è stato anche trovato in possesso di una scala e dell'attrezzatura necessaria allo smontaggio e al rimontaggio della cartellonistica.