ULTIME NOTIZIE 28 APRILE 2026

Sostituiva di notte i cartelli stradali: sorpreso dai Carabinieri

Roma, 28 apr. (askanews) - Lo hanno sorpreso di notte, mentre sostituiva ad un incrocio un segnale di "stop" con uno sul "dare precedenza", smontato da un'altra parte.

In Sicilia, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani un uomo del posto per il reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali.

Da giorni lo cercavano; nelle ore notturne, senza meglio specificare la motivazione, smontava e rimontava, invertendoli, segnali stradali dalla segnaletica verticale, generando caos e confusione negli automobilisti che avevano segnalato il problema. Sorpreso in azione, l'uomo è stato anche trovato in possesso di una scala e dell'attrezzatura necessaria allo smontaggio e al rimontaggio della cartellonistica.

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