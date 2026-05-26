Sostenitori di Hezbollah celebrano anniversario liberazione a Beirut

Beirut, 26 mag. (askanews) - I sostenitori di Hezbollah si sono riuniti nella periferia meridionale di Beirut per la Giornata della Resistenza e della Liberazione del Libano, che commemora il ritiro di Israele dal Libano meridionale nel 2000. La folla sventolava bandiere di Hezbollah e iraniane e foto dei leader di Hezbollah. "La vittoria, a Dio piacendo, è vicina, a prescindere dai sacrifici", ha dichiarato Hussein Amhaz, sostenitore di Hezbollah.

Intanto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu ha annunciato che le forze armate israeliane che intensificheranno le operazioni militari contro Hezbollah. L'Amministrazione Trump avrebbe dato il proprio benestare alla rirpesa di un'offensiva su scala maggiore.