Milano, 18 nov. (askanews) - "Non è che una persona sia sensibile alla sostenibilità perché ha letto sacri testi, perché ci sono i 17 obiettivi dell'ONU o per cose simili. La percezione della sostenibilità nei cittadini e nelle imprese è sempre più legata a un'idea in cui si incrociano non solo la paura crescente, non solo motivazioni etiche, ma proprio il tema della sovrapposizione che per più della metà degli italiani c'è che fra sostenibilità e qualità. La gente, i cittadini e le imprese pensano che un prodotto sostenibile è migliore, per se e per il futuro. E aggiungo che, per quello che riguarda le imprese, un prodotto sostenibile è più competitivo". Lo afferma Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, intervistato da askanews sui risultati della ricerca 'Sostenibilità è qualità' presentata a Milano nella sede di Assolombarda.

"Una cosa interessante che emerge da questo rapporto è che diventa sempre più importante la reputazione delle imprese: i cittadini guardano al prodotto ma guardano anche - in un'epoca di fake news e di grandi balle cosmiche di cui Trump è l'alfiere - guardano molto la credibilità dei soggetti - sottolinea ancora il presidente di Fondazione Symbola -. E per le imprese diventa ancora più importante avere un buon rapporto non solo con il futuro, non solo con queste politiche, ma anche con i territori e con le comunità".