Sostenibilità MRO, confronto tra RS, Schneider Electric e Adare Pharma

Milano, 4 dic. (askanews) - In uno scenario in cui le aziende italiane stanno trasformando la gestione degli acquisti indiretti da funzione operativa a leva strategica, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi ESG, la scelta del distributore di servizi MRO (Manteinance, Repair and Operations) diventa un fattore rilevante per supportare la decarbonizzazione, ottimizzare la supply chain e garantire trasparenza lungo tutta la catena del valore. Questo il tema al centro dell'evento "Il Futuro è Sostenibile: più valore nella filiera, più attrattività per i clienti", organizzato a Milano da RS Italia, distributore di prodotti e soluzioni MRO per l'industria.

"Il mondo MRO, ossia il mondo del procurement dei materiali indiretti - ha detto ad askanews Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia - è un mondo molto complesso, variegato come bisogno di servizi e di prodotti, e quindi un mondo che genera anche molte inefficienze nell'accedere a questa offerta. Il nostro ruolo come RS è anche quello di consolidare la domanda di MRO e servire in maniera più efficiente, più efficace le nostre aziende riducendo anche quello che è l'impatto ambientale".

La tavola rotonda ha rappresentato un momento di confronto sul ruolo della distribuzione industriale come abilitatore della sostenibilità, e ha visto la partecipazione di Schneider Electric, azienda globale attiva nell'automazione e nella gestione dell'energia, e Adare Pharma Solutions, impresa specializzata nella produzione farmaceutica.

"Noi - ci ha detto Giancarlo Terzi, Vice President Power Products di Schneider Electric - offriamo soluzioni, offriamo software, offriamo sistemi che supportano la lotta contro il cambiamento climatico. E lo facciamo con un ecosistema di partner, partner che sono fornitori, partner che sono utilizzatori, partner che realizzano i sistemi che sono propedeutici a far funzionare la nostra vita quotidiana e tutto quello che gira intorno a noi. Questo lo facciamo con questo ecosistema, trasformiamo la nostra visione in realtà. Siamo una ditta che impatta sulla sostenibilità".

"Per noi - ha aggiunto Armando Pedoto, Senior Vice President Italy di Adare Pharma Solutions - è fondamentale ridurre l'impatto ambientale del nostro business e creare una cultura sostenuta da valori etici legati all'inclusione. Per noi il procurement sostenibile è una parte essenziale della nostra strategia per ridurre i consumi, ridurre le emissioni in atmosfera e rendere il nostro business più sostenibile".

L'evento è stato inoltre l'occasione per presentare il nuovo Rapporto di Sostenibilità 2024/2025 di RS Italia, che documenta l'impegno all'insegna di una strategia ESG articolata su quattro pilastri chiave: promuovere la sostenibilità, dare più potere alle persone, sostenere i giovani e le comunità e fare impresa in modo responsabile.