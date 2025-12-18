ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Sostenibilità, Medtronic accelera: risultati oltre gli obiettivi

Milano, 18 dic. (askanews) - Medtronic plc, azienda globale attiva nelle tecnologie medicali, ha pubblicato il suo Impact Report relativo all'anno fiscale 2025, che illustra i risultati raggiunti rispetto ai propri obiettivi di impatto sociali, ambientali e di governance e delinea il contributo dell'azienda in ambiti come salute, innovazione, persone e pianeta. "Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di sostenibilità che ci eravamo posti per quest'anno - ha detto Elena Busetto, Corporate Sustainability Manager di Medtronic - e alcuni addirittura li abbiamo superati. Inoltre, abbiamo tenuto l'approvazione da parte della Science Based Target Initiative dei nostri obiettivi a breve e medio termine. Questo ci garantisce che i nostri obiettivi sono allineati con quella che è la scienza climatica".

Tra i risultati raggiunti la riduzione dell'intensità delle emissioni dirette dell'azienda e quelle di indirette legate alla produzione dell'energia che consuma, che hanno registrato un -60% a fronte di un target del -50%. Questo risultato è stato possibile anche grazie al fatto che il 50% dell'energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili o alternative. Passi importanti sulla strada della neutralità carbonica entro il 2030 e del net zero entro il 2045.

"Guidati da una chiara strategia di impatto positivo - ha aggiunto Elena Busetto - abbiamo garantito sempre sicurezza e qualità con i più elevati standard dei nostri prodotti oltre che privacy. Abbiamo continuato a investire nell'innovazione infatti abbiamo investito più di 2,7 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, dalla IA alla robotica per migliorare quelli che sono gli outcome dei nostri pazienti, l'efficientamento dei sistemi sanitari, ma abbiamo anche investito moltissimo per preservare il nostro pianeta e siamo orgogliosi di comunicare che il nostro sito di distribuzione a rolo a Reggio Emilia qui di qui in Italia ha raggiunto la neutralità carbonica".

Sul fronte dell'occupazione la scelta di ampliare e diversificare la propria catena di fornitura ha sostenuto 17.476 posti di lavoro, includendo non solo i grandi partner industriali, ma anche una rete estesa di piccole imprese, fornitori locali e realtà specializzate che beneficiano direttamente degli investimenti dell'azienda, generando un impatto economico complessivo di 2,2 miliardi di dollari. A ciò si aggiunge un contributo di 103 milioni di dollari destinato a iniziative filantropiche e a programmi comunitari.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi