ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Sostenibilità, Cartiere Carrara: nel 2024 piantumati 15.000 alberi

Roma, 24 set. (askanews) - "Nel 2024 abbiamo chiuso il bilancio del gruppo con quasi 500 milioni di fatturato, con una crescita importante in termini di volumi di circa il 7% rispetto all'anno precedente e un valore della produzione intorno ai 465 milioni di euro. Da un punto di vista ambientale, abbiamo ottenuto significativi risparmi in termini di consumo di acqua. Rispetto al 2022 abbiamo ridotto i consumi circa dell'11%". Lo ha detto Gaetano Ievolella, amministratore delegato di Cartiere Carrara, a margine della presentazione del Bilancio di Sostenibilità per l'esercizio 2024.

"Abbiamo investimenti importanti in fotovoltaico e cogenerazione in corso, che ci hanno consentito di ridurre in maniera significativa anche i consumi energetici. E ci stiamo impegnando ormai da anni in un progetto di riforestazione, che nel corso del 2024 ha raggiunto i 15.000 alberi piantumati", ha aggiunto.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi