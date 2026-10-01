Sostenibilità, Cartiere Carrara: 64% nostra energia è autoprodotta

Carrara, 1 ott (askanews) - "Per quanto riguarda alcuni dati che presentiamo con il bilancio di sostenibilità sul fronte ambientale, evidenziamo una riduzione dei consumi energetici totali dell'1,5%, una riduzione del consumo dell'acqua progressivo che è arrivato a -11,7% rispetto al 2022, e siamo oggi al 64% di energia elettrica autoprodotta". Lo ha detto Massimo Carrara, vicepresidente Cartiere Carrara, a margine della presentazione del Bilancio di Sostenibilità.

"Per un'azienda come noi che investe e continua a investire, sia in Italia che in Europa, in un momento così complicato, ci aspettiamo che anche chi di dovere dia una mano e ci dia la possibilità di continuare nel nostro piano industriale", ha aggiunto.

"La presentazione del nostro Bilancio di sostenibilità è sempre un momento di confronto con tutti i nostri stakeholders e ci dà la possibilità sia di mostrare, ma anche di misurarci e di mostrare a loro i nostri piani per il futuro. È normale che sulla sostenibilità ambientale stiamo spingendo molto sulla parte di decarbonizzazione e anche grandi investimenti sulle energie rinnovabili", ha concluso Carrara.