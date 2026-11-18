Milano, 18 nov. (askanews) - "Il Made in Italy è diventato forte a livello internazionale - ancora oggi siamo campioni di export, con nuovi record che ci portano vicini ai 700 miliardi come export italiano complessivo - proprio sul tema della qualità del Made in Italy. E oggi, non solo in Italia ma in tutto il mondo, sostenibilità è qualità - come anche il titolo della presentazione del rapporto di Symbola - è quanto mai vero e opportuno. Le nostre imprese stanno investendo nella trasformazione digitale ed ecologica proprio per essere campioni anche in questa direzione che sempre di più è riconosciuta dal mercato come un elemento distintivo che porta a un incremento del business per le nostre imprese. Quello che è importante è aiutare e accompagnare soprattutto le aziende più piccole in questo percorso, in un contesto geopolitico complesso, in modo che possano essere sostenibili anche in questo passaggio verso una dimensione dove sostenibilità è qualità". Lo afferma Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, intervistato da askanews sui risultati della ricerca 'Sostenibilità è qualità', realizzata da Ipsos Doxa e Fondazione Symbola in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia.