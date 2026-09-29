Sostenibilità, 90,3 punti BIA e un milione per la comunità

Roma, 29 set. (askanews) - È stata presentata da Ferrarelle la settima edizione del Bilancio di sostenibilità, che per la prima volta documenterà anche una mappatura dei rischi climatici e ambientali. Da sempre in prima fila per la tutela dell'ambiente e della risorsa idrica, Ferrarelle Società Benefit evidenzia come di concerto alla crescita economica, (+ 3.5% sul fatturato) sia stato registrato anche un aumento del BIA (Benefit Impact Assessment) pari a 0.7 punti per un totale di 90.3 punti.

Le parole di Cristina Miele, Direttrice Amministrazione, Finanza e Controllo e Responsabile della Società Benefit di Ferrarelle: "Il bilancio di sostenibilità di Ferrarelle Società Benefit ndr è ormai alla sua settima edizione e nasce ancora una volta come strumento volontario di rendicontazione, ma vuole essere soprattutto uno strumento di trasparenza. Vogliamo raccontare il modo in cui custodiamo una risorsa preziosa, l'acqua, e come questo impegno si traduca in valore condiviso per l'ambiente, per le persone e per i territori. In Ferrarelle parliamo di progettualità e di continuità. Ogni progetto, dalla tutela del territorio, espressa dalla partnership con il FAI, all'attenzione alle persone, espressa dal sodalizio con Fondazione Telethon, si inserisce in un percorso ben più ampio che unisce la nostra storia agli obiettivi che ci siamo dati per il futuro."

Ferrarelle è Official Water della 38 Louis Vuitton America's Cup e Official Sponsor di Emirates Team New Zealand, a riprova del legame indissolubile tra la storica acqua effervescente e il mondo marino.

Nuovamente Cristina Miele, Direttrice Amministrazione, Finanza e Controllo e Responsabile della Società Benefit di Ferrarelle: "Essere Official Water della Louis Vuitton America's Cup e Official Sponsor di Emirates Team New Zealand, il defender della competizione, è una scelta che nasce da valori condivisi. Non a caso il nostro bilancio di sostenibilità si intitola "Dalle sorgenti al mare, la nostra rotta sostenibile". Valori che guidano la vela ai massimi livelli e che orientano con la stessa determinazione il percorso di Ferrarelle".

Nel 2025, l'impegno di Ferrarelle si è tradotto in risultati concreti: i consumi energetici complessivi sono diminuiti del 2,26%, mentre in ambito idrico i prelievi hanno registrato un calo del 7%. L'Azienda ha inoltre impiegato circa 5.400 tonnellate di R-PET, pari al 28% del PET complessivamente utilizzato. Unendo questi risultati alle oltre 600 verifiche giornaliere svolte nei laboratori aziendali per garantire qualità del prodotto e tutelare i bacini idrici, si ottiene un quadro chiaro e completo dell'impegno messo in atto da Ferrarelle Società Benefit nel campo della sostenibilità, supportato anche dal riconoscimento EcoVadis, con la medaglia di bronzo ottenuta con un punteggio di 72/100 e un posizionamento nell'83° percentile tra le imprese valutate.