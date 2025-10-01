ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Sospetta truffa nei centri migranti, 5 arresti a Salerno

Milano, 1 ott. (askanews) - All'alba, nella provincia di Salerno, i carabinieri deI Nas hanno eseguito cinque misure cautelari e sequestrato beni per oltre 720mila euro nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione di centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Al centro dell'indagine la cooperativa sociale Desy di Castel San Giorgio e i suoi responsabili, accusati di concussione, frode, truffa aggravata e falsi ideologici.

L'inchiesta è partita a dicembre 2023, dopo un'ispezione in un centro di Pistoia dove erano state trovate gravi carenze igienico-sanitarie. Da lì sono emerse testimonianze di ospiti che denunciavano mancanza di cibo, lezioni mai svolte, pocket money mai erogato e minacce per costringerli a firmare presenze false.

Secondo gli inquirenti, la cooperativa è accusata di aver certificato servizi inesistenti e presentato più volte le stesse fatture incassando oltre un milione di euro. Il sequestro riguarda i profitti ritenuti illeciti, mentre proseguono gli accertamenti sugli altri centri gestiti dalla stessa società in diverse regioni.

