SOS mante alle Maldive: la sfida del Manta Trust per proteggerle

Atollo di Baa (Maldive), 10 nov. (askanews) - Imponenti, eleganti e pacifiche ma in pericolo, le mante sono uno degli abitanti del mare più affascinanti, le Maldive ne ospitano circa 5.000 esemplari, una delle popolazioni più grandi al mondo. In campo per la loro difesa il Manta Trust, un'organizzazione benefica con sede nel Regno Unito fondata nel 2011 da Guy Stevens, che si dedica alla ricerca globale, alla conservazione e alla tutela delle mante, delle mobule e dei loro habitat, come spiega la biologa Marina Summer Newton del Manta Trust, a bordo della crociera-safari scientifico organizzata da Albatros Top Boat.

"Qui alle Maldive abbiamo una popolazione che, fortunatamente, pur essendo in pericolo di estinzione, è completamente protetta"

Il riconoscimento degli individui all'interno di una popolazione è una questione chiave per la maggior parte degli studi comportamentali ed ecologici sugli animali selvatici. Anche i turisti possono fare la loro parte.

"Ogni manta è un individuo unico. Gli avvistamenti ci aiutano a monitorare la popolazione, basta fotografare la pancia delle mante, inviarci la foto con orario e luogo. Ogni manta ha il proprio schema di macchie sul ventre e se un esemplare è sconosciuto, chi l'ha avvistata può darle il nome".

Le mante affrontano però gravi minacce legate all'impatto umano, tra cui il traffico marittimo e soprattutto la pesca illegale per le loro pinne.

"È un commercio enorme e fiorente nel mondo ma qui alle Maldive sono protette. L'inserimento delle mante nell'Appendice I della Convenzione di Washington CITES comporta il divieto assoluto di commercio internazionale a scopo commerciale di questi animali e dei loro prodotti derivati. Questo è un risultato importante ottenuto grazie anche al lavoro del Manta Trust, ma c'è ancora molto da fare".

Centrale anche il ruolo del codice di condotta sempre elaborato dal Manta Trust per un turismo sostenibile che non disturbi il comportamento naturale degli animali.

"Ci assicuriamo che ogni azione o interazione sia sostenibile, non solo per le mante ma anche per noi".

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