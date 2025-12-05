Sorteggio dei mondiali, Trump saluta il "grande giorno"

Milano, 5 dic. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump saluta il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 al suo arrivo a Washington per una cerimonia che traccerà il percorso verso la vittoria per i contendenti alla fase finale a 48 squadre. "È un giorno importante, è uno sport fantastico, e sta davvero arrivando in America, e nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere", ha dichiarato Trump mentre gli Stati Uniti si preparano a co-ospitare il torneo del 2026 con Messico e Canada.