Sorpreso con pistola in hotel, arrestato il trapper Baby Gang

Milano, 11 set. (askanews) - Il trapper "Baby Gang", nome d'arte per Mouhib Zaccaria, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina e ricettazione. I Carabinieri lo hanno sorpreso in possesso di una pistola con matricola abrasa.

Il trapper è stato fermato a Milano dai militari dell'Arma di Lecco, supportati dai colleghi meneghini, mentre si trovava in un albergo dopo essersi esibito come ospite al concerto di Emis Killa. Nella sua abitazione di Calolziocorte, nel Lecchese, sono state ritrovate altre due pistole clandestine nascoste in un vano. In casa, al momento della perquisizione, c'era un uomo la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori.

L'indagine che ha portato all'arresto del trapper era scattata nel gennaio 2024, prende le mosse dall'arresto di un uomo, trovato in possesso di droga e di un fucile mitragliatore d'assalto di derivazione AK47, risultato di fabbricazione ex cecoslovacca, perfettamente funzionante, con le relative munizioni.

Gli investigatori dei carabinieri di Lecco sono riusciti a ricostruire come l'arma sia la stessa utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue al secolo SAIDA Mohamed Lamine, anche lui indagato nel medesimo procedimento e attualmente detenuto.