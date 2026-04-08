ULTIME NOTIZIE 08 APRILE 2026

Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo

Roma, 8 apr. (askanews) - La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. È stato effettuato un sopralluogo mercoledì mattina a Roma del Sindaco Roberto Gualtieri, del Prefetto Lamberto Giannini e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, accompagnato dal Comandante dei Vigili del Fuoco Adriano De Acutis, alla Torre dei Conti. Il monumento di epoca medievale è crollato parzialmente lo scorso 3 novembre, causando la morte di un operaio rimasto per ore sotto le macerie, Octay Stroici. L'edificio storico è oggetto da mesi dell'opera di stabilizzazione e messa in sicurezza a cura del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, attualmente in fase di ultimazione. Soddisfatto il primo cittadino che ha annunciato che i lavori di messa in sicurezza si concluderanno a fine aprile e poi si passerà ai lavori di consolidamento dell'area, con la torre che resterà sotto sequestro. Il monumento è salvo, da settembre poi prenderà il via il lavoro di restauro vero e proprio per rendere nuovamente fruibile la torre dei Conti".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi