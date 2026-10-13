Sophie Marceau: noi donne dobbiamo liberarci da schemi e sensi di colpa

Roma, 13 ott. (askanews) - Sophie Marceau ha la stessa frangetta e la stessa aria scanzonata de "Il tempo delle mele" e nel suo nuovo film "Il tempo di Anne", nei cinema dal 15 ottobre, interpreta una donna che vuole approfittare del fatto che i figli sono andati via di casa, per inventarsi una nuova vita, fatta di leggerezza e libertà.

L'attrice ha spiegato: "Noi donne ci siamo sobbarcate i problemi della vita quotidiana, dei figli, dei mariti, abbiamo una sorta di senso di colpa, penso, che forse è anche di natura ormonale: ci prendiamo cura e quando non lo facciamo ci sentiamo in colpa. Non è facile liberarsene da un giorno all'altro, ci vuole tempo, un giorno però le donne faranno quello che vogliono senza più sensi di colpa".

Nella commedia di Lisa Azuelos la figlia di Anne tornerà a casa dopo una delusione d'amore e il figlio la renderà nonna: una parola che lei non riesce neanche a pronunciare. E Anne, in qualche modo, ritornerà ad essere una mamma quasi a tempo pieno. "Viviamo in una società, se gli altri non cambiano non cambiamo neanche noi. Gli altri devono adattarsi al cambiamento delle donne, i figli, i mariti, le famiglie, ma ci vorrà ancora del tempo" ha concluso Marceau.