Roma, 23 nov. (askanews) - Paolo Ruffini annuncia l'uscita del suo nuovo libro "Sono io", edito da la Nave di Teseo e nelle librerie dall'8 dicembre 2026, con un cortometraggio pubblicato sui social e fatto con l'IA.

Il libro (e il video) raccontano di "Leonardo, figlio di due bellissimi influencer", un bambino nato "molto brutto" e di come i suoi genitori lo abbiano sbattuto dentro i social, un vero e proprio impero digitale, fin dalla nascita, mettendo in mostra "i suoi pianti, le sue paure, le sue cadute". Ma "a 18 anni qualcosa cambia" e mentre Leonardo si trova "a Dubai, circondato da un lusso spettacolare e vuoto, smette improvvisamente di pubblicare, di lavorare, di provare qualsiasi emozione. Quando i genitori gli bloccano carte e conti per costringerlo a tornare nel suo personaggio, Leonardo scappa e trova rifugio a Pianeta Verde, un piccolo agriturismo in Basilicata. Lontano dai social, dagli sponsor e dal mondo virtuale in cui è cresciuto...".

"Sono io" esce a meno di un anno dall'ultimo successo editoriale di Ruffini, "Io sono perfetto" (uscito a gennaio sempre per la Nave di Teseo) che ha raggiunto 8 ristampe e venduto oltre 40.000 copie in otto mesi e vinto il Premio Selezione Bancarella.