Soluzioni AI-driven e digitalizzazione: la crescita di ProntoPro

Milano, 18 set. (askanews) - Fornire il giusto professionista in modo semplice, veloce e affidabile, sposando le sempre più evidenti esigenze della digitalizzazione. È con questi diktat che, oggi, ProntoPro si è imposta come marketplace di riferimento per i servizi professionali. L'obiettivo della piattaforma è rendere l'incontro fra cliente e Professionista sempre più rapido e facile, come un qualsiasi altro acquisto online. Fondata nel 2015 a Milano, ProntoPro è una realtà in costante crescita, con ancora ampi margini e potenzialità, come sottolineato da Ba ak Ta p nar De im, CO-CEO dell'azienda:

"ProntoPro è un'azienda con una missione: rendere più facile per le persone trovare i servizi che stanno cercando. E questa è una gamma molto ampia di servizi, che vanno dal miglioramento della casa, ai traslochi, fino ai servizi professionali come psicologi o commercialisti. Quello che cerchiamo di fare è rendere semplice per le persone trovare professionisti affidabili e di qualità. Negli ultimi anni, grazie ai cambiamenti tecnologici che abbiamo visto, stiamo assistendo a molti miglioramenti nel nostro business in Italia. Abbiamo registrato una crescita del 70% dei nostri servizi in Italia nell'ultimo anno, e stiamo osservando anche un forte incremento nei preventivi richiesti, con un aumento del 61% nell'ultimo anno. ProntoPro offre questi servizi in 14 Paesi europei. Abbiamo 1,9 milioni di fornitori di servizi in questi Paesi. Ciò che osserviamo dal lato dei consumatori è che i comportamenti sono molto simili. Le persone vogliono facilità d'uso, maggiore trasparenza, vogliono contattare i professionisti online e risparmiare tempo. Vogliono anche leggere recensioni di altri utenti per confrontare e scegliere meglio".

Le cifre, del resto, non mentono: con 6,7 milioni di clienti raggiunti dal 2015, oltre 500.000 professionisti registrati e 4.600 servizi disponibili, Pronto Pro si dimostra leader nel settore in Italia, seguendo un trend che si estende a tutta Europa. L'ambizione di ProntoPro, comunque, è tutta improntata sul futuro: nel prossimo periodo, i principali investimenti saranno focalizzati su strategie di marketing potenziate per espandere la presenza sul mercato, miglioramenti tecnologici per ottimizzare l'esperienza di clienti e professionisti e ricerca di soluzioni AI-driven. Pronto Pro si prepara, dunque, ad affrontare le sfide venture, sempre per mettersi a servizio di clienti e professionisti.