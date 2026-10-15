(SOLO SECONDO LINK DI COP) Mauro Pagani festeggia gli 80 anni con l'album Tutto è gia qui

Milano, 15 ott. (askanews) - Mauro Pagani, polistrumentista, compositore e produttore tra i più stimati, festeggia i suoi 80 anni con il nuovo album di inediti Tutto è gia qui, che arriva a 23 anni dal suo precedente lavoro. In questo periodo si è sempre dedicato alla musica con colonne sonore e documentari.

"Poi a un certo punto l'anno scorso, ho cominciato a pensare che era arrivato il momento di provare a finire e a mettere in ordine tutti gli appunti musicali che avevo per i vari anni. Era una mia abitudine a registrare quello che succedeva e metterlo lì, in attesa di quello che sarebbe successo poi. E di colpo ho avuto la sensazione che fosse arrivato il momento giusto per finire tutto e mettere in musica; questo è successo. E comunque l'album è una persona in viaggio che racconta dove è andato, che racconta dove avrebbe voglia di andare".

Composto da 10 brani caratterizzati da una grande ricerca sonora e testuale, il disco racconta un percorso intimo e personale, in cui Mauro si interroga sulla persona che è stato, su ciò che ha raggiunto e su ciò che sarà.

"Un disco pieno di ricordi ma anche pieno di speranze. Cioè, una delle cose che sinceramente penso che si debba avere, soprattutto in giorni come questo in cui sembra che la stupidità del mondo ci stia circondando troppo da vicino. Comunque ricordo ogni cosa e racconto ogni cosa".

Immagini tratte da "Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco" di Cristiana Mainardi (Lumière & Co., Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari)