Solidarietà di Macron alla Germania dopo accuse attacco ibrido Russia

Roma, 2 set. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso "sostegno e solidarietà" alla Germania dopo che Berlino ha attribuito alla Russia la responsabilità di un recente incidente che ha visto coinvolto un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia.

"Ed è anche l'occasione, qui tutti insieme, per esprimere il nostro sostegno e la nostra solidarietà alla Germania, che ieri ha attribuito alla Russia l'attacco di Lipsia avvenuto alcune settimane fa. È quindi molto chiaro che, ancora una volta, si tratta di un'ingerenza, di quella guerra ibrida che la Russia ci sta conducendo e che è così documentata. Ribadisco qui il nostro pieno sostegno alla Germania e al lavoro che sta svolgendo", ha affermato Macron, affiancato dal primo ministro olandese Rob Jetten, durante una visita a Eindhoven.

"In questo contesto ribadiamo ovviamente il nostro sostegno all'Ucraina: era questo il senso dell'incontro della coalizione dei volontari tenutosi alcuni giorni fa, uno sforzo che proseguirà e che dovrà intensificarsi per contrastare gli attacchi, in particolare quelli contro la popolazione civile, e per far fronte a ciò che sta subendo l'Ucraina", ha sottolineato.