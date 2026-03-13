ULTIME NOTIZIE 13 MARZO 2026

Soldato francese morto in Iraq, Francia: emozione e lutto nazionale

Parigi, 13 mar. (askanews) - "Un'emozione nazionale, un lutto nazionale, una solidarietà nazionale, un pensiero sincero per tutti i soldati dislocati nella zona, in condizioni difficili, che onorano la Francia, che onorano la nostra nazione, che difendono i nostri valori, che sono al fianco dei nostri partner", così il primo commento del governo francese, attraverso le parole della portavoce Maud Bregeon, sulla morte del primo soldato francese nell'ambito del conflitto scatenato in Medioriente dall'attacco di Usa e Israele contro l'Iran. Il soldato è morto per le ferite riportate dopo un attacco con drone contro la sua base militare nel Kurdistan iracheno.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi