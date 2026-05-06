ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Sold out per le visite a bordo dell'Amerigo Vespucci a Genova

Genova, 6 mag. (askanews) - Tutti vogliono vedere "la nave più bella del mondo". Sono esauriti in pochissimo tempo gli slot disponibili per le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci, aperta al pubblico a Genova da martedì fino a giovedì 7 maggio.

Al Porto Antico nei pressi dei Magazzini del Cotone è possibile visitare, senza prenotazione, il Villaggio IN Italia che ospita le aree dedicate alla Marina Militare, al Comune di Genova, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e allo shop.

Nave Amerigo Vespucci, dopo la lunga e importante sosta lavori svolti presso l'Arsenale Marittimo di La Spezia, prosegue il suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026 per continuare a portare in giro per il mondo la bellezza, l'identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell'Italia e degli italiani. Partirà infatti il giorno 9 maggio dal Porto Antico di Genova per attraversare l'Oceano Atlantico e raggiungere le coste nordamericane tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi.

I Partner Istituzionali della tappa di Genova sono la Regione Liguria e il Comune di Genova.

Il "Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026" è un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotta da Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che valorizza in chiave duale gli asset del Dicastero.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità. Iren luce e gas è lo sponsor della tappa.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi