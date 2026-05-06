Sold out per le visite a bordo dell'Amerigo Vespucci a Genova

Genova, 6 mag. (askanews) - Tutti vogliono vedere "la nave più bella del mondo". Sono esauriti in pochissimo tempo gli slot disponibili per le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci, aperta al pubblico a Genova da martedì fino a giovedì 7 maggio.

Al Porto Antico nei pressi dei Magazzini del Cotone è possibile visitare, senza prenotazione, il Villaggio IN Italia che ospita le aree dedicate alla Marina Militare, al Comune di Genova, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e allo shop.

Nave Amerigo Vespucci, dopo la lunga e importante sosta lavori svolti presso l'Arsenale Marittimo di La Spezia, prosegue il suo Tour Mondiale con la Campagna in Nord America 2026 per continuare a portare in giro per il mondo la bellezza, l'identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell'Italia e degli italiani. Partirà infatti il giorno 9 maggio dal Porto Antico di Genova per attraversare l'Oceano Atlantico e raggiungere le coste nordamericane tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi.

I Partner Istituzionali della tappa di Genova sono la Regione Liguria e il Comune di Genova.

Il "Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026" è un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotta da Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che valorizza in chiave duale gli asset del Dicastero.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità. Iren luce e gas è lo sponsor della tappa.