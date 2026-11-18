Milano, 18 nov. (askanews) - Cento anni di storia, crescita, diversificazione e innovazione. Da Monza, sede del Gruppo SOL e l'avvio delle attività con i primi stabilimenti di Livorno e Ancona, fino alla presenza mondiale oggi. Presentato a Milano "SOL L'IMPRESA CHE RESPIRA", un'opera in due volumi edita da FrancoAngeli, in vista del centenario che sarà nel 2027. Il progetto, frutto di cinque anni di ricerca, ricostruisce il percorso dell'azienda attraverso un volume storico-economico firmato dai professori Franco Amatori e Andrea Colli dell'Università Bocconi e una seconda pubblicazione che raccoglie testimonianze e immagini. SOL è oggi una multinazionale attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza a domicilio. È presente in 36 Paesi e ha oltre 8.000 dipendenti e la quarta azienda chimica italiana e ottava a livello mondiale nel proprio comparto.

"Come spiega il libro che oggi abbiamo presentato, è una base valoriale fortissima che ci è stata tramandata dai nostri due nonni, quindi della prima generazione, Giovanni Annoni e Aldo Fumagalli. Valori che si sono trasmessi sia alla seconda e alla terza generazione, oggi anche alla quarta, e a tutto il management. Quindi la forte capacità di guardare lontano, di guardare a un'impresa etica, a un'impresa impegnata nel sociale che deve andare bene, deve fare profitto, ma deve anche preoccuparsi di tutti i suoi cosiddetti stakeholder. Un percorso segnato da passaggi generazionali e dalla capacità di rinnovarsi" ha dichiarato Aldo Fumagalli Romario, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL.

Al centro del modello SOL c'è l'incontro tra familiarità e professionalità.

"Come primo obiettivo c'è la condivisione tra le persone dei vari obiettivi che ci poniamo. Questo da un lato ci obbliga a fare molte riunioni e continui confronti, dall'altro però ci dà un'enorme soddisfazione, perché anche quando ci sono punti di vista divergenti riusciamo a sintetizzare una conclusione comune" ha aggiunto Giovanni Annoni, Amministratore Esecutivo del Gruppo SOL.

Lo sguardo ora si volge al futuro, tra nuove opportunità e la responsabilità di accompagnare il Gruppo verso il prossimo livello.

"Per il futuro l'obiettivo è continuare nel cammino che abbiamo intrapreso, cioè quello di espanderci il più possibile conquistando nuovi mercati, consapevoli di quello che è il nostro settore e la nostra forza economica, progredendo comunque nell'espansione. Abbiamo ancora tante cose da fare, considerando che il nostro è un gruppo costituito da due anime, perché operiamo sia nella home care, nell'assistenza domiciliare, sia nella chimica di base dei gas tecnici" ha concluso Annoni.

SOL si prepara a seguire questo percorso facendo leva sulla propria storia, sui propri valori e sulla capacità di affrontare le nuove sfide con la solita competenza.

Pubblicata in due lingue, l'opera nella versione italiana sarà disponibile nelle librerie del circuito FrancoAngeli e su Amazon a partire da dicembre, mentre quella inglese uscirà nel corso del primo trimestre 2027.